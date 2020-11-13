В Петербурге завершили реконструкцию КАД

На севере Санкт-Петербурга завершилась реконструкция участка Кольцевой автомобильной дороги (КАД) А-118 в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Об этом сообщает агентство AK&M.

Уточняется, что участок от пересечения с Западным Скоростным диаметром до пересечения с проспектом Энгельса расширен с четырех до шести полос движения. Он уже введен в эксплуатацию. Также при обустройстве установлено более 250 дорожных знаков и нанесено 17 982 квадратных метра разметки из термопластика.

Благодаря проведенной реконструкции удалось увеличить пропускную способность участка, сократив транспортные заторы.

Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.