Новый атомный ледокол «Арктика» вышел в первый рабочий рейс

Универсальный атомный ледокол «Арктика», введенный в эксплуатацию 21 октября, отправился из Мурманска в первый рабочий рейс. Экипажу предстоит работа в акватории Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути», — уточнили с пресс-службе «Атомфлота».

Строительство и эксплуатация ледоколов идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.