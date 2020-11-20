Определен объем внебюджетных средств для строительства дорог

На строительство автодорог в РФ в ближайшие три года планируется привлечь один триллион рублей внебюджетных средств, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Во-первых, мы ставим задачу "Автодору" привлекать внебюджетные деньги, первые пробы будем делать в 2021», — сказал Хуснуллин. Также он добавил, что в рамках жилищного строительства застройщикам ставится финансировать строительство подъездных дороги внутри микрорайнов за счет инфраструктурных облигаций.

Реконструкция и обновление дорожной сети идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.