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Проект развития Калининграда получил международную премию

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Изображение: КБ «Стрелка»

Мастер-план острова Октябрьский в Калининграде завоевал премию The Pineapples 2020 в номинации «Лучший международный проект». Об этом сообщается в Telegram-канале КБ «Стрелка» и на сайте The Developer.

План развития острова разработан архитектурным бюро LDA Design в консорциуме с MAP Architects и компанией WSP совместно с КБ «Стрелка» и ДОМ.РФ по инициативе правительства Калининградской области. Члены жюри конкурса отметили продуманность связей между территорией острова и городом, а также оценили работу со сложными участками, в частности, со стадионом «Калининград». В своей номинации мастер-план обошел проекты из Индии и Японии, попавшие в шорт-лист.

Британская премия The Pineapples с 2019 года присуждается за качественную работу с городскими пространствами, расположенных за пределами Великобритании. Награды в нескольких номинациях могут получить как уже реализованные проекты, так и находящиеся в процессе реализации.

В августе премьер-министру России Михаилу Мишустину представили мастер-план комплексного развития Магадана, подготовленный специалистами КБ «Стрелка». «Это так важно — продумывать и зонировать комплексно точки, чтобы людям было удобно и красиво. А вообще здорово смотрится, и план развития территории классный!» — оценил его Мишустин.

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