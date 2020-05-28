Институт «Стрелка» запустит серию онлайн-мероприятий «Городские практики»

Институт «Стрелка» запускает серию мероприятий «Городские практики. Онлайн». Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

C восьмого июня по третье августа 2020 года пройдет серия мероприятий «Городские практики. Онлайн». Это шесть тематических онлайн-дней, каждый из которых включает в себя по два мероприятия. По понедельникам ведущие эксперты будут обсуждать вопросы развития городов и влияния на них пандемии в формате лекций, кейс-стади, интервью и дискуссий. «Городские практики. Онлайн» станут платформой для обсуждения ключевых тем городских преобразований.

Расписание мероприятий следующее: 8 июня — «Мобильность», 22 июня — «Городское планирование», 13 июля — «Вовлечение», 20 июля — «Экология», 27 июля — «Комфортная среда», 3 августа — «Жилье».

«Городские практики» — часть программы «Архитекторы.рф», которая реализуется «ДОМ.РФ» в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Спикерами программы станут мэры городов, урбанисты, сотрудники профильных компаний и департаментов, эксперты КБ «Стрелка», выпускники программы «Архитекторы.рф».

Мероприятия будут интересны архитекторам, представителям власти, девелоперам, градостроителям, предпринимателям, студентам профильных вузов и горожанам, которые активно интересуются развитием своего города.

Уже открыта регистрация на два мероприятия. Первое будет посвящено мобильности и состоится уже восьмого июня. Актуальными кейсами в транспортном планировании поделятся управляющий партнер Центра городских проектов «Штаб» Дарья Распопина и ведущий аналитик компании Habidatum Анна Амвросова.

Тогда же заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования Пьерфранческо Маран, специалист по транспорту Аркадий Гершман, сооснователь Let's bike it! Владимир Кумов и заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян обсудят, чему города учит карантин, какие решения внедряют администрации и как изменится транспорт после выхода из кризиса.

Второе мероприятие пройдет 22 июня. Тема — городское планирование. Лекцию «Хорошая и плохая городская плотность» прочитает руководитель проектов КБ «Стрелка» Андрей Елбаев. Он расскажет, какие последствия несет разрастание городов и в чем преимущество 15-минутных городов.

После этого Александра Чечеткина, директор проектов КБ «Стрелка», куратор программы «Архитекторы.рф» и преподаватель школы лондонской Архитектурной Ассоциации, и Ги Перри, вице-президент по городскому планированию и дизайну, McKinsey&Company, ОАЭ, обсудят, зачем городам нужны мастер-планы и стратегии пространственного развития, а также расскажут, как на них может повлиять пандемия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru