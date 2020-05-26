Бюро Дэвида Чипперфильда займется реновацией Центрального телеграфа

Британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects разработает архитектурную концепцию реновации Центрального телеграфа в Москве по заказу девелоперской компании Vos’hod. Об этом сообщает журнал Strelka Mag.

Бюро Дэвида Чипперфильда было выбрано во время конкурентных переговоров. Как отметили в российской компании, британец планирует открыть здание для публики и возродить его как место для бизнеса и общественной жизни. Сейчас же Центральный телеграф «выключен из городской жизни и потерял свое первоначальное значение», говорится в публикации.

В КБ «Стрелка» объяснили, что бюро David Chipperfield Architects было выбрано, в частности, в связи с тем, что оно имеет колоссальный опыт работы с историческим наследием, а также понимает все вызовы, ценности и возможности, стоящие перед Центральным телеграфом. Как рассказал сам Чипперфильд, слова которого приводятся на сайте журнала, специалистов его компании «воодушевляет возможность работать над этим исторически значимым и архитектурно новаторским зданием».

По словам генерального директора Института «Стрелка», сооснователя и партнера КБ «Стрелка» Варвары Мельниковой, в рамках реновации существует две задачи: превратить старомодный офисный центр эпохи 90-х в современное культовое пространство, создать новую точку притяжения и бережно отнестись к историческому наследию здания.

Центральный телеграф в Москве был построен в 1927 году по проекту российского архитектора Ивана Рерберга. Оно служило место для работы пяти тысяч человек. Нужны телеграфа со временем требовалось все меньше, поэтому в освободившихся помещениях открылись офисы, коворкинги и кафе.

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