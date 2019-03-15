КБ «Стрелка» поможет создать самый большой умный город в мире

Гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев получил приглашение принять участие в работе совета по урбанистике проекта NEOM. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 марта.

Первый совет по урбанистике запланирован на 8 апреля и пройдет в Лондоне.

NEOM — саудовский проект умного и туристического трансграничного города, который по плану должен будет располагаться на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, в Табуке. В него также входит морская территория вдоль египетской и иорданской границ. Главное назначение проекта — модернизировать страну и ее экономику.

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План строительства в 2017 году представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Предполагается, что площадь NEOM превысит 25 тысяч квадратных километров.

Проект по строительству с нуля «города будущего» оценивался в 500 миллиардов долларов. Было заявлено, что в NEOM привлекут высококвалифицированные кадры, а физическую работу будут выполнять роботы, количество которых превысит население города.

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