КБ Стрелка и Cisco вместе поработают по направлению «Умный Город»

КБ Стрелка и Cisco объявили о подписании соглашения о намерениях, согласно которому компании планируют совместно развивать решения по направлению «Умный Город», в том числе в части их локализации в России. Об этом сообщили «Ленте.ру» в КБ Стрелка.

В КБ отметили, что важной частью подписанного соглашения является, в частности, то, что КБ Стрелка станет первой российской компанией, которая локализует панель управления решения Cisco Kinetic for Cities. Результатом сотрудничества должно стать создание интеллектуальной инфраструктуры в регионах РФ, основанной на решениях, повышающих эффективность управления городским хозяйством и оптимизирующих внедрение новых услуг.

«КБ Стрелка является уникальной компанией с большим опытом реализации комплексных проектов, которая рассматривает город как комплексную систему, направленную на создание комфортной среды для жизни. Cisco, со своей стороны, обладает уникальным опытом и знаниями, которые позволяют сделать город не только комфортным, но и "умным". Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным», — прокомментировал подписание соглашения вице-президент Cisco по работе с заказчиками государственного сектора Амр Салем. «Мы активно взаимодействуем с госструктурами по всему миру: только в Европе уже запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве эксперта помогаем строить "Умные города"», — сказал он.

«Цифровизация городов — необратимый процесс, который изменит наши города в 21 веке так же сильно, как в 20 веке их изменил автомобиль. Задача КБ Стрелка сегодня заключается в том, чтобы создавать решения, которые позволят российским городам и их жителям быть конкурентоспособными на глобальном и региональном уровне», — отметил, в свою очередь, генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.