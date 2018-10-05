В Грозном стало комфортнее и чище

В столице Чеченской республики Грозном открылся обновленный проспект Мохаммеда Али. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

Открытие было приурочено к 200-летию со дня основания города. Проект благоустройства проспекта и прилегающей территории общей площадью около 14 гектаров разработан КБ «Стрелка». Целью проекта стало обеспечение комфорта пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта. Прилегающую к проспекту территорию поделили на три части, каждая с собственной концепцией. Для увеличения растительного разнообразия и дополнительного озеленения города с засушливым климатом вдоль проспекта высадили кустарники и деревья, дающие тень. Для разделения потоков пешеходов проложили велодорожку.

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Перед торговым центром на проспекте организовали детскую площадку, перголу, сухой фонтан и зону с характерными для Чечни растениями — пихтой Нордмана, мушмулой, грабом. В сквере перед местным колледжем высадили ясени, платаны, клены и ольху.

Также к 200-летию основания города было приурочено открытие в Грозном парка имени Хусейна бен Талала по проекту КБ Стрелка и норвежского бюро Snøhetta. Пешеходные дорожки проложили на основе «народных троп». Высажено более пятисот деревьев и кустарников, установлено новое освещение. Помимо зон отдыха, детских и спортивных площадок, в парке появились искусственный водоем и амфитеатр для мероприятий.

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