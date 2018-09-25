Названы города России с лучшим общественным транспортом

Анапа возглавила список российских городов, жители которых в наибольшей степени удовлетворены работой общественного транспорта. Рейтинг, имеющийся в распоряжении редакции «Ленты.ру», составили аналитики портала Domofond.

Эксперты провели опрос, участникам которого было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В среднем по стране респонденты (более 60 тысяч человек) оценили работу городского транспорта на 6,8 балла.

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Лидер рейтинга — Анапа — получила 8,3 балла. Второе место списка заняла Тюмень (8,2 балла), третье — расположенный в Тульской области Новомосковск (8,1 балла). В десятку городов с хорошо развитыми системами общественного транспорта также вошли: Ижевск (8,1 балла), Мурманск, Березники, Нижневартовск, Череповец и Владимир (у всех — 8 баллов), Энгельс (7,9 балла).

Нижнюю строчку рейтинга занял Арзамас (Нижегородская область) с пятью баллами. Из 10 аутсайдеров рейтинга три города находятся в Ростовской области — это Новочеркасск, Батайск и Шахты.

Месяцем ранее был обнародован список самых дурнопахнущих городов страны, то есть тех, где жители обеспокоены неприятным запахом и загрязнением воздуха рядом со своими домами.

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