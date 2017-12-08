Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки

Среди всех преступлений Московского транспортного региона две трети — 70% — приходится на взяточничество. Об этом в пятницу, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора по надзору за исполнением законодательства о

противодействии коррупции Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), советник юстиции Людмила Горина.

«Взяточничество продолжает оставаться наиболее распространенным и опасным среди коррупционных преступлений. В структуре преступности Московского транспортного региона его доля превышает 70%», — сказала Горина.

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По словам Гориной, в 2017 году в правоохранительных органах Московского транспортного региона (практический весь Центральный федеральный округ) было зарегистрировано свыше 170 коррупционных преступлений.

«Чаще выявляются преступления по фактам дачи взяток сотрудникам таможенных органов и полиции за отказ от сбора материала при выявлении административных и иных правонарушений (...) реже — взяточничество в коммерческих организациях», — отметила представитель ММТП.

Она также сообщила, что в 2017 году в Московском транспортном регионе было зарегистрировано 48 преступлений по факту получения взятки и 70 преступлений по факту дачи взятки, включая мелкие взятки на сумму менее 10 тысяч рублей.