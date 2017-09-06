Транспортная прокуратура обнаружила в Шереметьево дефицит авиатоплива

Генеральный директор компании «Газпромнефть – Аэро Шереметьево» допустил нарушение действующих федеральных авиационных правил и не обеспечил необходимый запас топлива в аэропорту. Об этом в среду, 6 сентября, «Ленте.ру» заявила Екатерина Короткова, официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«По результатам проверки было установлено, что в первой половине августа это предприятие не обеспечило необходимый запас топлива в аэропорту, что могло привести к отмене рейсов и нарушению прав пассажиров», — заявила Короткова.

По словам представителя ММТП, в адрес компании внесено представление об устранении федерального законодательства. Ведомство также потребовало привлечь виновных в ситуации к строгой дисциплинарной ответственности.

Поводом для проведения проверки, по словам Коротковой, стала публикация в газете «Коммерсантъ» материала о перебоях с поставками топлива в авиагавани. Статья вышла 14 августа.

В ММТП отмечают, что ситуация с поставками топлива в аэропорты находится у них на постоянном контроле, поскольку это непосредственно связано с авиационной безопасностью.