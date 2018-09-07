Исследование КБ «Стрелка» победило в конкурсе BudgetApps

Исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» под названием «Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым» стало победителем в конкурсе BudgetApps, организованном министерством финансов РФ и было отмечено в номинации «Лучшее визуальное представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных». Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Стрелке».

Награждение состоялось в рамках Московского финансового форума. «Мы гордимся, что это масштабное исследование городских бюджетов было отмечено Министерством финансов России. Финансовая стабильность городов — сбалансированное распределение налогов между федеральным центром, регионом и городом. С учетом того, что города являются локомотивом новой экономики, основанной на человеческом капитале, городская экономика увеличивает долю доходов страны, не связанных с нефтью и газом, тем самым делая бюджет страны устойчивым», — отметил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.

В декабре 2017 года «Стрелка» впервые в России провела исследование доходов и расходов региональных столиц и выявило города с оптимальным бюджетом. Специалисты проанализировали отчеты исполнения бюджета 79 региональных столиц от Калининграда до Владивостока за период с 2013 по 2015 годы. Полученный рейтинг позволяет определить, от чего зависит финансовая стабильность российских городов и какие инструменты необходимо применять муниципальным властям для повышения устойчивости бюджета.