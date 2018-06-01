КБ Стрелка преобразит Ташкент

Сегодня КБ Стрелка представило президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву проект по обновлению проспекта Амира Темура, который выполнен в сотрудничестве с хокимиятом Ташкента. Проект по трансформации улицы в современное городское пространство также оценили представители рабочей группы по созданию общественного совета при хокимияте Ташкента, сообщили «Ленте.ру» в «Стрелке».

В КБ отметили, что проект станет частью комплексной программы по улучшению городской среды, которая получила название «Ташкент любит тебя».

В ходе презентации специалисты КБ Стрелка рассказали об обновлении проспекта Амира Темура. Здесь расширятся тротуары, появится велодорожка, одна из полос с каждой стороны превратится в парковочные карманы, разделительный забор посередине проспекта будет заменен зеленым буфером. Для создания климатического комфорта планируется высадить более 400 дополнительных деревьев. Проанализировав текущую ситуацию, специалисты выяснили, что наибольшая активность сосредоточена на перекрестках. Они станут небольшими общественными пространствами со стрит-ритейлом и озелененными местами для отдыха. Проект реализуют до конца года. Обновленный проспект станет образцом для дальнейшего преобразования города.

В июне КБ Стрелка организует широкие общественные обсуждения проекта с горожанами. Обсуждения пройдут в формате живых встреч и презентаций. Также будет запущена краудсорсинговая платформа. Жители Ташкента получат возможность предложить свои идеи по развитию городских пространств, обозначить на карте города проблемные территории, проголосовать за понравившиеся предложения и обсудить их друг с другом.

Еще одной задачей станет формирование в Ташкенте общественных пространств около станций метро с уникальным для каждой площади дизайном. Отдельное внимание будет уделено удобству для пешеходов, созданию комфортных мест ожидания и привлечению разнообразных сервисов. В рамках программы у Ташкента появится дизайн-код, который упорядочит рекламные элементы и придаст городу визуальную чистоту. Команда специалистов КБ Стрелка будет сопровождать реализацию проектов на всех этапах программы.