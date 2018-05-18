Дом.рф обучит талантливых архитекторов из глубинки

Генеральный директор Дом.рф (бывшее АИЖК) Александр Плутник 18 мая в рамках форума «Среда для жизни: все о жилье» в Калининграде объявил о запуске образовательной программы для специалистов в области архитектуры и градостроительства АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе организации.

Плутник рассказал, что организация столкнулась с отсутствием квалифицированных архитекторов и проектировщиков «во многих субъектах России». По его словам, молодые люди не хотят оставаться работать на малой родине.

«Совместно с Минстроем мы обратились в правительство РФ и получили поручение президента Владимира Владимировича Путина разработать образовательную программу развития таких специалистов. Сегодня мы анонсируем старт такой программы», — сказал он.

В период с июня по декабрь 2018 года для участников по всей стране будет доступно онлайн-обучение в формате видео-лекций мировых экспертов, методических материалов и практических заданий.

В августе по результатам конкурсного отбора будут выбраны 100 финалистов, которые в период с сентября по декабрь 2018 года пройдут очное обучение по 4 модулям, включающее интенсивы в Москве и исследовательские поездки по России и Европе.

В сентябре в рамках программы состоятся международная конференция «Архитектор Будущего» и карьерная ярмарка.

АРХИТЕКТОРЫ.РФ — бесплатная образовательная программа для архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных учебных заведений, направленная на развитие отечественных специалистов и обеспечение городов России квалифицированными кадрами.

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