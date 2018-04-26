Александр Плутник вновь назначен генеральным директором ДОМ.РФ

Наблюдательный совет единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в соответствии с директивами правительства РФ, согласованными с администрацией президента России, назначил Александра Плутника генеральным директором ДОМ.РФ на новый срок. Об этом сообщили «Ленте.ру» в едином институте развития.

Напомним, ранее ДОМ.РФ сообщил об утверждении единственным акционером новой редакции устава. В ней учтены лучшие мировые и российские практики в сфере корпоративного управления, включая подходы, принятые в крупнейших российских компаниях с государственным участием, а также последние изменения российского законодательства об акционерных обществах.

Обновленный устав утвержден в исполнение директив правительства РФ. В соответствии с уставом, срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.