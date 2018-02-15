На форуме в Сочи обсудили проблемы и перспективы современного жилья

Каким должно быть современное жилье, как качество жилья определяет качество жизни в городе, как повысить доступность «квадратных метров», обсудили 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи в рамках сессии «Современное жилье», организованной АИЖК при поддержке Минстроя России.

Сегодня развитие сферы жилищного строительства и программы по повышению комфорта жилой среды являются одним из приоритетных направлений работы правительства РФ. Прошедший год для отрасли был достаточно удачным. Сейчас объемы строительства жилья составляют 78,6 миллиона квадратных метров в год. К 2025 году, согласно «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года», в год планируют строить 120 миллионов квадратных метров жилья.

«Ключевым драйвером развития жилищного строительства сегодня является ипотека. Ведется систематическая работа по снижению ипотечных ставок: сегодня они на исторически низком уровне. Она наконец-то в новостройках опустилась ниже психологического барьера 10 процентов, и у нас есть основания прогнозировать дальнейшее падение ставки», — рассказал на сессии министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

За прошлый год банки выдали более одного миллиона ипотечных кредитов на сумму в два триллиона рублей — это рекордный результат за всю историю рынка. Ожидается, что к 2025 году ипотека будет доступна для более 50 процентов семей. Также набирает обороты программа льготного ипотечного кредитования для семей, где рождается второй или третий ребенок. Согласно программе, инициированной президентом, такие семьи смогут получать ипотеку по ставке 6 процентов. Кроме этого с октября прошлого года начал работу государственный компенсационный фонд. Благодаря ему средства граждан, вложенные в проекты долевого строительства, теперь защищены государством.

Как отметил в ходе сессии Михаил Мень, сейчас происходит переход от строительства «просто квадратных метров жилья» к созданию высококачественной комфортной жилой среды. Это среда с компактной и разнообразной квартальной застройкой, современной инфраструктурой, повышенной ролью общественных пространств и эффективной уличной средой. Повысить качество планирования жилищного строительства позволят «Стандарты комплексного развития территорий», которые сейчас разрабатывает АИЖК совместно с КБ Стрелка и которые легли в основу технического задания Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. Победители и призеры конкурса станут известны в апреле. А 18-20 мая их проекты презентуют на форуме «Среда для жизни» в Калининграде.

«Сейчас АИЖК и КБ Стрелка по заданию Министерства строительства завершает работу по разработке стандартов, или принципов, развития жилых территорий для жилищного строительства. Минстрой на основании этих принципов начинает формировать нормы, ту базу, которая необходима для начала реальной работы по строительству кварталов: это СНиПы, СанПиНы, своды правил. В течение следующего года эти добровольные принципы и стандарты развития территорий в целях жилищного строительства станут обязательной нормативной базой», — объяснил генеральный директор АИЖК Александр Плутник. Он также упомянул конкурс архитектурных концепций стандартного жилья, который как раз и проводили для того, чтобы опробовать решения Стандартов. «Мы дали архитекторам задание уложиться в 40 тысяч рублей за квадратный метр, чтобы новые стандарты, которым будет соответствовать новое жилье, не привели к существенному удорожанию», — добавил Плутник.

По мнению директора по продукту девелопера «Брусника» Елены Еременко, сейчас в отрасли строительства жилья в России отсутствует культура и нет совместного стратегического мышления участников. «Новые стандарты — единый язык для всех, пропаганда качества в хорошем смысле. Создание новых ориентиров ускорит воспитание потребителя и, как следствие, участников рынка», — добавила Еременко. С ней согласны и архитекторы — финалисты #конкурсдомрф, итоги которого только что подвели его организаторы Минстрой и АИЖК. Архитекторы отмечают не только важность работы над разнообразием планировок квартир, но и использование всего пространства в доме и его многофункциональность: речь о дворах, крышах и грамотном планировании кварталов.