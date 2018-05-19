В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»

18 мая в Калининграде прошла деловая программа форума «Среда для жизни: все о жилье». Форум собрал 880 участников — представителей федеральных и региональных органов власти из 51 субъекта РФ, архитекторов, девелоперов и экспертов в сфере жилой среды. Среди приглашенных спикеров были звезды мировой архитектуры — основатель студии MVRDV Вини Маас (Нидерланды), старший консультант по развитию в MBL Housing and Development Inc Джеффри Морган (США) и партнёр Cityförster architecture+urbanism Мартин Собота. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Форум открыл губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Благодаря форуму, мы получим разностороннее представление о дальнейшем развитии муниципалитетов от лучших российских и иностранных экспертов в градостроении, архитектуре и городском планировании», — сказал он.

На четырех сессиях эксперты, ведущие архитекторы, девелоперы, бизнесмены и представители власти обсудили, как жилищное строительство стимулирует городское развитие и каким должно быть качественное и доступное жилье в XXI веке.

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на сессии «Жилье как стимул экономического развития города» рассказал о вызовах, которые стоят сегодня перед строительной отраслью. «Вопрос жилья — один из главных вопросов экономики в России. В свое время хрущевки помогли решить квартирный вопрос для миллионов семей. Сегодня к жилью другие требования. Необходимо перейти от количественных показателей к качественным», — отметил он. ДОМ.РФ и КБ Стрелка совместно с Минстроем России сегодня разрабатывают Принципы комплексного развития территорий, которые предполагают разнообразие функций при освоении новых или уже существующих территорий. «Эту работу мы завершим в течение года», — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ.

Кроем того, он объявил о старте совместного с Минстроем РФ Открытого международного архитектурного конкурса на разработку альтернативных решений планировок стандартного жилья и жилой застройки.

Участники конкурса должны сделать акцент на гибкой планировочной структуре: взяв за основу три из четырех типов здания (многоквартирный дом, башня, секционное здание или галерея), разработать линейки квартир. Если в рамках предыдущего конкурса участникам предлагалось уделить равное внимание всем аспектам жилой среды: от устройства квартала до фасадов зданий, то теперь фокус смещается на уровень квартиры, будущих жильцов и их потребностей в комфортной среде.

Еще одной новостью форума стал запуск образовательной программы для специалистов в области архитектуры и градостроительства АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Это бесплатная образовательная программа для архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных учебных заведений, направленная на развитие отечественных специалистов и обеспечение городов России квалифицированными кадрами.

Организаторами форума «Среда для жизни: все о жилье» выступили Минстрой РФ и ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и правительства Калининградской области. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».