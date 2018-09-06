Здание газеты «Советский спорт» станет Еврейским общинным центром

Проект Еврейского общинного центра был представлен Еврейскому конгрессу. Об этом сообщается в материалах разработавшего проект КБ Стрелка (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Презентация проекта состоялась в Московском еврейском общинном центре. Во встрече приняли участие министр абсорбции Израиля Зеэв Элькин, посол Израиля в России Гарри Корен, президент Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) Григорий Ройтберг, главный раввин России Адольф Шаевич, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, представители Российского еврейского конгресса Леонард Блаватник и Михаил Фридман.

Проект Еврейского общинного центра при Московской хоральной синагоге в Спасоглинищевском переулке призван стать первой культурной институцией, поддерживающей межконфессиональные связи, отмечается в сообщении КБ. По задумке проектировщиков, центр рассчитан на самую широкую аудиторию, от представителей различных религиозных общин до туристов.

«Одной из основных задач проекта стала реконструкция исторического здания газеты "Советский спорт" и его интеграция в историческую среду Китай-города, — говорится в материалах «Стрелки». — Для разработки архитектурной концепции КБ пригласило бюро Yoav Messer Architects, авторов известного проекта реконструкции исторического здания в Тель-Авиве для отеля Norman».

На территории центра появятся общественные пространства, мастерские, школа, детский сад, небольшой отель и банкетный зал. Реконструкция также затронула комплекс административных зданий и внутренний двор при синагоге. Общая площадь проекта составляет порядка трех тысяч квадратных метров.