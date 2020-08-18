Мишустину представили план КБ «Стрелка» по развитию Магадана

Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил премьер-министру России Михаилу Мишустину мастер-план комплексного развития Магадана, подготовленный специалистами КБ «Стрелка». Об этом сообщает «Магаданская правда».

Премьер положительно оценил разработанный план. «Это так важно — продумывать и зонировать комплексно точки, чтобы людям было удобно и красиво. А вообще здорово смотрится, и план развития территории классный!» — заявил Мишустин, прибывший в Магаданскую область в рамках рабочей поездки.

Он также подчеркнул, что подобное территориальное планирование должно стать основой развития инфраструктуры российских городов.

Комплексный план по развитию Магадана до 2030 года специалисты КБ «Стрелка» презентовали в конце июня, сообщается на сайте областного правительства. В рамках его реализации в городе планируется построить 230 тысяч квадратных метров жилья, благоустроить более 30 гектар городских улиц, создать около 20 социальных, досуговых объектов образовательного кластера, реконструировать инженерные сети, а также восстановить экосистему реки Магаданки. Как ожидается, благодаря данному плану в Магадане может появиться до 4 тысяч новых рабочих мест, а ВВП города вырастет на 27 процентов.