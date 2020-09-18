Объявлен победитель международного конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В Санкт-Петербурге объявили победителя и финалистов международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победу в конкурсе одержал международный консорциум, в состав которого вошли российская «Студия 44» и нидерландское архитектурное бюро WEST 8. Второе и третье места заняли команды JV Vogt (Швейцария) в консорциуме с Herzog & de Meuron (Швейцария) и «Хвоя» (Санкт-Петербург).

Подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт–Петербурге началась в сентябре 2019 года. Территория будущего парка находится на берегу Невы напротив Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Конкурс среди архитектурных бюро проводится по поручению правительства России и по инициативе правительства Санкт-Петербурга. Организатором конкурса стал Фонд ДОМ.РФ, оператором — консалтинговая компания КБ «Стрелка».

«Особое внимание в соответствии с требованиями Международного союза архитекторов было уделено вопросам конфиденциальности и равных возможностей для всех конкурсантов в части оценки их работ. Никто из экспертов, никто из членов жюри в процессе заседания жюри, рассмотрения конкурсных работ и вынесения коллегиального решения о победителе не имел информации о том, какая работа выполнена тем или иным консорциумом», — заявил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.

Генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что это первый масштабный проект развития городской среды в Санкт-Петербурге. «Мы видим много примеров появления по-настоящему талантливых и актуальных проектов благодаря проведению международных конкурсов. На их площадке как опытные, так и молодые бюро имеют возможность проявить себя в решении сложных городских задач, повысить свои компетенции за счет работы в консорциумах. Так мы можем найти лучшие решения и создать среду нового формата», — сказал он.

«Хотел бы поблагодарить всех за активную работу по столь значимому для петербуржцев и города проекту. Как вы знаете, парк на этом месте планировался еще до Великой Отечественной войны. Неравнодушные к этой территории петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову с просьбой вернуть это пространство горожанам и создать там парк. Данная инициатива была поддержана на самом высоком уровне — лично президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Всего в конкурсе приняли участие 229 команд из 50 стран мира. В состав жюри конкурса вошли 14 российских и иностранных экспертов в сфере архитектуры, ландшафтного дизайна и городского планирования. Ознакомиться с концепциями победителя, финалистов и других конкурсантов можно на сайте конкурса.