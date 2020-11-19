Открылось движение по реконструированному участку трассы «Иртыш»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в торжественном открытии после реконструкции участка федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Оно состоялось в формате телемоста.

В рамках завершающего этапа возведено три транспортных развязки с путепроводами, устроено цементобетонное покрытие на площади почти 267 тысяч квадратных метров. Полностью проект реконструкции 13,5 километра автодороги реализован за пять лет, строительно-монтажные работы начались в 2015 году. «Движение открыть разрешаю и поздравляю вас и всех коллег с этим событием», — сказал Мишустин.

Реконструкция и обновление дорожной сети идут в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.