На Чукотке завершили запланированные работы по строительству паромов

Гидростроители ФГБУ «Морская спасательная служба» завершили запланированные на этот год работы по строительству паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи (Чукотка). Стройка возобновится с наступлением благоприятных климатических условий, предположительно это произойдет в марте. Об этом сообщает портал Prochukotku.ru.

Перерыв в строительстве плановый и не скажется на сроках его сдачи. Проект планируется завершить к концу октября 2021 года. «В это время года в регионе сложная обстановка с транспортными поставками строительных материалов и проведением гидротехнического строительства. Анадырский лиман замерзает, снежный покров достигает нескольких метров, а температура воздуха уже сейчас ночью опускается до -20 градусов по Цельсию», — уточнили в Морспасслужбе.

строительство переправы идет в рамках федерального проекта "Морские порты России" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.