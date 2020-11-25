Севморпути напророчили будущее глобального транспортного коридора

Северный морской путь к 2030-м годам будет развиваться как глобальный транспортный коридор для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве». Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику благодаря Севморпути. Те решения, которые предпринимаются сегодня по развитию и строительству ледоколов и портов направлены на то, чтоб через какое-то время, <…> в 30-е годы этого века Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный коридор для международных перевозок», — сказал он.

Развитие Севморпути идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.