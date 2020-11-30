Назван срок окончания строительства моста через реку Ардон

В Северной Осетии на трассе «Владикавказ-Алагир» возводят 170-метровый мост через реку Ардон. К работам приступили летом 2019 года. Завершение работ планируется в ноябре 2021 года, сообщает портал Riakchr.ru.

Мост будет состоять из двух частей. Правую половину уже собрали. Со стороны Транскама засыпали основание и скоро начнутся работы по укладке асфальта. Работы по реконструкции 4-полосного мостового перехода около села Верхний Бирагзанг Алагирского района ведутся в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.