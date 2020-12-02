Завершена реконструкция участка федеральной трассы «Лена»

В Амурской области завершилась реконструкция 28 километров трассы А-360 «Лена» Невер — Якутск, сообщает «Амурская правда». Чтобы обеспечить более комфортные условия проезда, дорогу на этом отрезке решили сделать прямой.

«Таким образом, протяженность объекта, включенного в нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", сократилась до 28 километров», — уточнили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток». Пропускная способность теперь составляет более четырех тысяч автомобилей в сутки. Сейчас продолжаются работы еще на двух объектах общей протяженностью более 25 километров.

Реконструкция трасс осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.