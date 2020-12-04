На реконструкцию аэропортов Якутии понадобился миллиард рублей

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» (структура Росавиации) объявило два аукциона на реконструкцию аэропортов Хандыга и Белая Гора в Якутии на общую сумму почти один миллиард рублей, сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора на реконструкцию аэропорта Хандыга составляет 524,58 миллиона рублей. Контрактом предусмотрено строительство служебно-пассажирского здания, гаража на 10 парковочных мест, контрольно-пропускного пункта, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации, другие строительно-монтажные работы.

По второй закупке подрядчику предстоит в аэропорту Белая Гора провести вырубку деревьев, снести неиспользуемые здания и сооружения, обустроить резервуарный парк и ограждение аэропорта, построить контрольно-пропускной пункт ГСМ, противопожарные резервуары. Стартовая (максимальная) цена контракта — 399,13 миллиона рублей. Работы по каждому из двух аукционов должны быть выполнены к 30 октября 2022 года.

Реконструкция аэропортов города осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.