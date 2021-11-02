В аэропортах Москвы из-за тумана задержали и отменили более 140 рейсов

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 141 рейс из-за тумана

В общей сложности более 140 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 08:55 по московскому времени, в столичных аэропортах задержан или отменен 141 рейс. Так, во Внуково задержали 31 рейс и отменили еще 3, в Домодедово — 37 и 14 рейсов соответственно. В Шереметьево задержано 42 рейса, 14 отменено.

Кроме того, Росавиация сообщила, что более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий в столице, передает РИА Новости.

Ранее на видео показали взлет самолета в аэропорту Шереметьево в условиях сильного тумана. В связи с погодными условиями Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до 09:00 утра 2 ноября.