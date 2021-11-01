Россияне застряли в аэропорту на сутки без еды из-за задержки рейса

Российские туристы застряли в московском аэропорту Домодедово на сутки без еды из-за задержки рейса в Ларнаку (Кипр). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что вылет был запланирован на 31 октября, однако рейс авиакомпании Red Wings переносили каждый час из-за технических неполадок самолета.

По словам одной из путешественниц, пассажиры не могли покинуть аэропорт, а информацию о происходящем им не предоставляли и держали в зоне вылета. При этом женщина отметила, что путешественников не обеспечили питанием и горячими напитками на время ожидания.

Позже 412 пассажиров задержанного рейса распределили на два самолета. Вылет состоялся в понедельник, 1 ноября, в 06:20 и 06:35 мск.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что 25-летний гражданин Италии более недели жил в терминале международного аэропорта Пулково из-за COVID-19. Молодой человек прилетел в Санкт-Петербург с учебной визой для продолжения обучения в колледже, однако из-за введенных в стране коронавирусных ограничений итальянца не пропустили на службе пограничного контроля, и он застрял в зоне прилета.