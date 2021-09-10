Итальянец застрял в российском аэропорту и прожил в терминале неделю

Более недели 25-летний гражданин Италии живет в терминале международного аэропорта Пулково из-за COVID-19. Об этом сообщает издание 47news.

Уточняется, что молодой человек прилетел в Санкт-Петербург 2 сентября с учебной визой для продолжения обучения на втором курсе Электромашиностроительного колледжа. Его мама — русская, а папа — итальянец.

Согласно введенным в стране коронавирусным ограничениям, все учебные заведения должны были предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся в Россию после удаленной учебы. Руководство образовательного учреждения не передало данные на итальянца службе пограничного контроля, в связи с чем молодой человек застрял в аэропорту.

По информации издания, делом студента сейчас занимаются юристы.

Ранее в августе в грузовом терминале аэропорта Пулково перепутали гробы с телами из-за ошибки при оформлении. Уточняется, что россиянин планировал перевезти тело умершей жены в Краснодар для захоронения, сдал гроб в грузовой терминал и получил его в столице Кубани. Позже мужчина обнаружил в нем чужого человека.