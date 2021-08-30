Женщина оставила дочь в аэропорту из-за забывчивости и улетела в отпуск без нее

В Ирландии женщина из-за забывчивости лишила 10-летнюю дочь отдыха в Греции и улетела в отпуск без нее. Об этом сообщает The Sun.

Саманта О'Коннор (Samantha O'Connor) из Дублина купила путевку на греческие острова за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 350 тысяч рублей), забыв, что заграничный паспорт ее дочери истек за несколько дней до поездки. Притом она узнала об этом, прибыв а аэропорт.

В итоге женщина оставила девочку вместе с ее отцом. По планам они должны присоединиться к ней спустя неделю, когда ребенок получит новый документ.

«Наше путешествие испорчено, я в ужасе от того, что оставила дочь в другой стране. Мне очень стыдно», — сказала она и добавила, что не могла остаться в Дублине, так как проживание в отеле было оплачено.

«Я ждала отпуска два года. И я не могла взять и лишить себя пяти дней у моря ради этой волокиты с документами», — отметила она.

Ранее в июле в Тунисе годовалого ребенка унесло в открытое море из-за недосмотра родителей. Спасательные службы обнаружили девочку в полутора километрах от берега. Как заявили в полиции, ее унесло от берега сильными порывами ветра, пока родители «занимались своими делами» на пляже.