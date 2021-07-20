Годовалого ребенка унесло в море на полтора километра по недосмотру родителей

В Тунисе годовалого ребенка унесло в открытое море по недосмотру родителей — спасательные службы обнаружили девочку в полутора километрах от берега. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в небольшом курортном городе Келибия на северо-востоке страны. Службы спасения заметили в воде плачущего малыша в ярко-розовом спасательном круге. Согласно заявлению официальных лиц, девочка не пострадала — ее оперативно доставили на берег.

Отмечается, что, когда ребенок плавал в море, ее родители находились на пляже, но «были заняты своими делами». По предварительным данным, ее унесло от берега сильными порывами ветра. В местной полиции призвали родителей внимательно следить за своими детьми во время отдыха на пляже.

Ранее в июле прошлого года сообщалось о спящей пятилетней девочке, которую унесло в открытое море на надувном матрасе в виде лебедя. Инцидент произошел на Кубани — отец ребенка попытался самостоятельно догнать матрас вплавь. Прибывшие спасатели обнаружили их в трех километрах от берега.