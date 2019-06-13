Ребенка унесло в океан на надувном единороге

Восьмилетнего мальчика унесло в океан, когда он отдыхал на пляже с родителями. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в Северной Каролине на пляже Оак Айленд (Oak Island beach). По словам Дона и Джилл О'Конноров, их сын Деклан забрался на надувного единорога, чтобы поиграть в воде, но вскоре игрушку подхватило сильной волной и унесло в океан.

Родители сразу же отправились за ним, но не смогли догнать быстро уплывающего единорога. Джилл обратилась в службу 911 с просьбой о помощи, сказав при этом, что у ребенка нет спасательного жилета и он не умеет плавать.

Команда добровольцев пляжа Оак Айленд отправилась в море, чтобы вернуть мальчика на берег. Спасатели доставили мальчика к родителям.

Деклан признал, что извлек из произошедшего ценный урок: «Я никогда больше не выйду в океан на надувном плоте».

В июне 2018 года в Греции россиянку унесло в открытое море на матрасе. 55-летнюю женщину удалось обнаружить почти через сутки.

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