Туристка родила дочь в туалете во время пересадки и назвала ее в честь аэропорта

Прилетевшая в Майами туристка родила дочь сразу после посадки самолета и назвала ее в честь аэропорта в знак благодарности. Об этом сообщает Fox News.

По данным издания, женщина прилетела в Майами из Чикаго, чтобы совершить пересадку и отправиться в Гондурас. Однако сразу после прибытия у пассажирки начались схватки и ей пришлось в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью.

Роды благополучно прошли в туалете возле выхода на посадку, в них принимали участие сотрудники управления авиации и пожарные округа Майами-Дейд. Новоиспеченная мать решила назвать дочь Мией в честь Международного аэропорта Майами (в английском языке слова Mia и Miami имеют схожее звучание).

«Добро пожаловать в этот мир, малышка Миа!» — прокомментировала событие мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава (Daniella Levine Cava).

В прошлом году женщина родила ребенка во время авиаперелета из одного индийского города в другой. В самолете пассажирка почувствовала себя плохо — у нее начались боли в животе. Пока члены экипажа подготавливали туалет в носовой части лайнера для принятия родов, путешественница успела родить самостоятельно. Появление на свет здорового мальчика отметили громкими аплодисментами.