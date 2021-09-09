Россиянка незаконно провезла украшения по цене квартиры и попалась в аэропорту

В Шереметьево задержали россиянку, которая провезла украшения на 3,5 миллиона рублей

В московском аэропорту Шереметьево задержали 21-летнюю россиянку, которая незаконно провезла через границу украшения по цене квартиры. Такая информация появилась на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, пассажирка прилетела в Москву из Женевы и попалась в ходе досмотра багажа на незаконном провозе товаров, подлежащих таможенному декларированию.

С собой у нее были дорогостоящие часы швейцарского бренда Rolex, солнцезащитные очки от Jimmy Choo, а также золотые часы и подвеска люксовой марки Bvlgari.

Предварительная стоимость изделий достигает 3,5 миллиона рублей — сейчас специалисты проводят таможенную экспертизу. В ФТС добавили, что в отношении россиянки возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее в августе в Шереметьево поймали контрабандистов, которые незаконно перевезли через границу украшения общей стоимостью 100 миллионов рублей. Группа из пяти россиян и одного американца при помощи сотрудников авиакомпании в течение года тайно провозила из США драгоценности и элитные часы.