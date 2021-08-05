Пассажирки самолета скрыли наркотики в интимных местах и попались из-за походки

Две пассажирки, скрывшие наркотики в интимных местах, были задержаны полицией аэропорта при попытке сесть на самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

Две колумбийки, пытавшиеся улететь из международного аэропорта города Картахена в Колумбии на остров Сан-Андрес, попались полиции из-за неестественной походки. Представители правоохранительных органов сообщили, что поведение женщин вызвало у них подозрение, так как они заметно нервничали и совершали странные движения.

При обыске выяснилось, что пассажирки имели при себе тысячу доз кокаина и 60 таблеток бензодизеапинов, упакованных в цилиндр с латексным покрытием и спрятанных в интимных местах. Кроме того, в ручной клади колумбиек находилось еще 60 таблеток с содержанием синтетических веществ.

По заявлению властей, специалисты провели необходимые тесты и убедились, что найденные вещества действительно являются запрещенными. Женщинам было предъявлено обвинение в производстве и распространении наркотиков. Расследование продолжается.

Ранее в июне турист пытался провезти наркотики под видом бананов и попался в аэропорту. Мужчина прилетел из Африки в Дубай. При сканировании его багажа сотрудники таможни заметили в сумках предметы странной плотности. При дальнейшем исследовании двух упаковок со странным веществом растительного происхождения выяснилось, что их содержимое является марихуаной.