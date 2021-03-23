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Мужчины спрятали золото и наличные деньги в волосах и попались в аэропорту

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Двое пассажиров из Индии спрятали золото и наличные деньги в искусственных волосах и были пойманы в аэропорту Ченнаи, Индия. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно изданию, Магроб Акбарали (Magroob Akbarali) и Зубайр Хасан Рафиютин (Zubair Hassan Rafiyutheen) попались сотрудникам таможенной службы из-за подозрительной прически. Когда представители аэропорта начали обыскивать мужчин, они обнаружили в их париках пакеты с золотом весом 698 граммов.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как полицейские отрывают искусственные волосы с голов преступников и находят там несколько черных мешков, а также наличные деньги.

Уточняется, что нарушители прибыли в аэропорт Ченнаи из Дубая 21 марта.

В январе сообщалось о недееспособном пассажире, который перевез под собой через границу десять килограммов кокаина в инвалидном кресле, попался и пошел под суд. Как сообщили в полиции, 55-летнего испанца, прилетевшего из Доминиканской республики, поймали в аэропорту Мадрида.

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