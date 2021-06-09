Турист пытался провезти наркотики под видом бананов и попался в аэропорту Дубая. Об этом пишет Khaleej Times.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина прилетел из Африки в Дубай — при сканировании его багажа сотрудники таможни заметили в сумках предметы странной плотности. При дальнейшем исследовании двух упаковок со странным веществом растительного происхождения выяснилось, что их содержимое является марихуаной.

Путешественник при этом отрицал, что знал о наркотиках — по его мнению, он вез связку бананов. Как утверждал мужчина, его соотечественник попросил передать эту сумку знакомому в ОАЭ в обмен на оплату дорожных расходов туриста и помощь в поиске работы.

Тем не менее суд Дубая приговорил туриста к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч дирхамов (около 983 тысяч рублей).

Ранее в апреле турист прилетел в Дубай и угодил в тюрьму из-за одного действия перед поездкой — за несколько дней до полета мужчина употребил наркотик у себя дома. В ОАЭ мужчина попал в больницу с обострением панкреатита. В образцах мочи, взятие которых было необходимо для лечения, врачи нашли следы марихуаны. В соответствии с законодательством ОАЭ медики уведомили полицию эмирата о результатах анализов туриста.