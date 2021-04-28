Турист приобрел запрещенные вещества во время отпуска и был убит на берегу моря

Американский турист был убит на берегу моря после того, как приобрел запрещенные вещества в трущобах Пуэрто-Рико. О подробностях произошедшего пишет New York Post.

По информации издания, 24-летний путешественник из США Тарик Лоат (Tariq Loat) и его друг Джеймс Джексон (James Jackson) подверглись нападению после покупки наркотиков на берегу городка Ла-Перла.

Как заявил комиссар местной полиции Антонио Лопес Фигероа (Antonio Lopez Figueroa), приятели захотели сфотографироваться после сделки, несмотря на то, что им запретили это делать. В результате они были избиты с помощью гири, куска дерева и фритюрницы.

Лоат умер от полученных травм, а его другу Джексону удалось сбежать. Позже он был госпитализирован.

По словам властей, пока никаких арестов произведено не было, так как полиция не установила личности подозреваемых.

Ранее в апреле сообщалось, что немецкий турист спрыгнул с 12 этажа московского отеля. Он отдыхал с россиянкой в пятизвездочной гостинице и спрыгнул с парапета, упав на технический балкон 10 этажа.