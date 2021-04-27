Отдыхавший с россиянкой в роскошном отеле Москвы немец спрыгнул с 12 этажа

Турист из Германии, отдыхавший с россиянкой в роскошном отеле в центре Москвы, упал с балкона и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет источник, 42-летний немец Мартин Вайнерт остановился в пятизвездочной гостинице с 27-летней девушкой по имени Ольга.

Ночью пара распивала алкоголь и решила подняться на крышу объекта размещения, а утром турист спрыгнул с парапета 12 этажа и упал на 10 этаж технического балкона.

В результате житель Германии оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Как сообщает канал, сейчас за его жизнь борются врачи.

В июне 2020 года британский турист выпал с седьмого этажа элитного отеля на курорте Марбелья, Испания, и убил отдыхавшего под его номером испанца. 50-летний иностранец, путешествовавший вместе с семьей, остановился в пятизвездочном отеле Melia Don Pepe. В ночь на 11 июля мужчина по неустановленной причине выпал из окна.