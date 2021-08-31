В аэропорту Пулково перепутали гробы с телами

В грузовом терминале аэропорта Пулково перепутали гробы с телами из-за ошибки при оформлении. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной прокуратуры на транспорте.

По данным ведомства, россиянин хотел перевезти тело умершей жены в Краснодар. Мужчина сдал гроб в грузовой терминал и получил его в столице Кубани. Однако перед похоронами он обнаружил в нем чужого человека.

Отмечается, что петербургская транспортная прокуратура проведет расследование в отношении случившегося и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее в августе летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете из-за эпилептического припадка. В полете пилот подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие. Несмотря на оперативное реагирование, пассажир скончался.