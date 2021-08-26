В следовавшем из Анапы российском поезде умерла 13-летняя девочка

13-летняя девочка умерла в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург

Девочка в возрасте 13 лет умерла в поезде, следовавшем по маршруту Анапа — Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ребенок 2008 года рождения ехал в поезде вместе с родителями. Причины произошедшего уточняются.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия на станции Каменск-Уральский — признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в августе в «Сапсане», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, умер российский пассажир. Поезд отправился с Московского вокзала, дошел до города Колпино и, не успев набрать высокую скорость, остановился. Мужчине стало плохо в дороге, он скончался до приезда медиков.