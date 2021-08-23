Россиянин умер в поезде по дороге в Москву

Пассажир умер в поезде «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву

В «Сапсане», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, умер российский пассажир. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в районе двух часов дня поезд отправился с Московского вокзала, доехал до города Колпино и, не успев набрать высокую скорость, остановился. Отмечается, что одному из путешественников стало плохо в дороге.

«Приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорит, что медики пытаются реанимировать. Мимо пробежал по вагону поп», — описал происходящее один из очевидцев в социальных сетях.

В пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу подтвердили, что поезд остановился из-за необходимости вызвать скорую помощь для одного из пассажиров, однако мужчина скончался до приезда врачей.

Ранее в июне иностранный пассажир умер на борту самолета, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск. Во время посадки уроженцу Средней Азии стало плохо, через некоторое время он скончался. Воздушное судно вылетело с задержкой на полтора часа.