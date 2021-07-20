Пожилой турист отправился в отпуск и умер в самолете на глазах попутчиков

Пожилой турист отправился в отпуск в Испанию и умер во время перелета от сердечного приступа на глазах своих попутчиков. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на борту рейса Манчестер — Малага. 84-летний пассажир, чье имя не раскрывается, во время полета почувствовал себя плохо. Члены экипажа сразу же отреагировали на ситуацию и попросили пассажиров с медицинским образованием оказать мужчине первую помощь.

Одна из пассажирок, медик Эмма Гаскелл (Emma Gaskell) помогала делать мужчине искусственное дыхание, однако заметила, что у мужчины уже нет пульса. До момента аварийной посадки самолета в аэропорту города Нант (Франция), два члена экипажа и Гаскелл боролись за жизнь туриста — в течение 25 минут они продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

Тем не менее, поднявшаяся на борт бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира. Отмечается, что турист был на борту со своей семьей, включая сына и внуков.

Ранее в июне в Магадане иностранный пассажир умер в салоне российского самолета в присутствии попутчиков. Уточняется, что во время посадки мужчине, уроженцу Средней Азии, стало плохо, через некоторое время он скончался.

