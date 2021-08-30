Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете

В самолете, следовавшем в Москву из города Тамчы, от эпилепсии умер пассажир

В самолете, следовавшем в Москву из киргизского города Тамчы, умер пассажир после эпилептического припадка. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Спустя несколько часов после пересечения воздушной границы, пролетая над Нижним Новгородом, командир воздушного судна подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие.

Лайнер приземлился спустя 20 минут, в аэропорту дежурила бригада скорой помощи. Однако, несмотря на оперативное реагирование, пассажир скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.

Ранее в августе 13-летняя девочка умерла в поезде, следовавшем по маршруту Анапа — Екатеринбург. Ребенок 2008 года рождения ехал вместе с родителями. Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти.