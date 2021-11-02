Взлет самолета в Шереметьево в условиях тумана сняли на видео

Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео, на котором снят взлет самолета в аэропорту Шереметьево в условиях сильного тумана, из-за которого в столице продлили желтый уровень погодной опасности.

Кадры сняты из кабины пилота. На них показано, как воздушное судно разгоняется по полосе, а затем отрывается от земли. Видимость при этом очень небольшая, так как взлетная полоса затянута туманом.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 01:20 по московскому времени, в трех аэропортах Москвы задержаны или отменены 34 рейса. В связи с погодными условиями Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до 09:00 утра 2 ноября.