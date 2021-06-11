Российский самолет сбил фонарь при взлете и попал на видео

Российская авиакомпания «Сибирь» отменила рейс из Новосибирска в Москву из-за того, что самолет сбил фонарь при взлете. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Avia Incident.

Инцидент произошел 10 июня, однако видео аварии попало в сеть только сейчас. Уточняется, что воздушное судно Airbus А-321 повредило мачту освещения левым крылом во время руления на взлетно-посадочной полосе в новосибирском аэропорту Толмачево.

Отмечается, что на борту лайнера находились 183 человека, в том числе семеро детей. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения судна осматривают специалисты.

Ранее в июне стало известно, что самолет врезался в фонарный столб во время взлета в американском аэропорту. Уточняется, что во время инцидента попавший на видео лайнер авиакомпании America Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Далласа для совершения взлета.