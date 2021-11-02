В Гидрометцентре оценили влияние нерабочих дней на погоду

Нерабочие дни, объявленные в России из-за коронавируса, с метеорологической точки зрения никак не отражаются на погодных условиях, для изменений в атмосфере нужна более сильная энергия. Такую оценку дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает News.ru.

Циркуляция атмосферы не меняется от того, что люди находятся на работе или дома. Чтобы изменить движение даже небольшого циклона, потребуется сила, сопоставимая с энергией 15 атомных бомб, которые в 1945 году были сброшены на Японию, пояснил Вильфанд.

Касаясь проблемы химического состава воздуха, глава Гидрометцентра отметил, что показатели в Москве значительно улучшились по сравнению с советской эпохой. Так, по замечанию метеоролога, в российской столице в настоящее время почти невозможно найти завод или фабрику, отравляющих воздух.

Однако Вильфанд подчеркнул, что в нерабочие дни на улицах гораздо меньше машин, поэтому атмосфера становится чище.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Ленте.ру», что температура воздуха в центральной части Европейской России будет расти к концу недели и достигнет своего пика приблизительно к пятнице, 5 ноября. Однако погода преимущественно будет ветреной и дождливой, добавил синоптик.