Москвичи массово стали жаловаться на запах гари

Жители Москвы массово пожаловались на запах гари и дым в воздухе

Жители Москвы стали массово жаловаться на запах гари и дым в воздухе, в экстренных службах РИА Новости объяснили, что к этому привели сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия.

Неприятный запах появился в мегаполисе из-за повышенной влажности и отсутствия ветра, уточнили представители экстренных служб.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории Московской области выявили около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.

Густой туман в Москве, который образовался еще вечером в понедельник, 1 ноября, рассеется к 14:00 2 ноября, отметили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал туман в Москве радиационным. Он подчеркнул, что при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет. 1 ноября температура воздуха была выше нормы, также стояла безоблачная погода, и из-за этого почва резко охладилась, после чего и образовался туман, объяснил метеоролог.