В ГИБДД попросили москвичей отказаться от автомобилей из-за тумана

В ГИБДД Москвы предупредили москвичей о плохой видимости из-за тумана и попросили отказаться от личных автомобилей из-за погоды. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Если человек оказался за рулем, необходимо увеличить дистанцию между участниками движения, снизить скорость и следить за боковым интервалом. Также в ведомстве напомнили о противотуманных фарах.

Пешеходов призвали стать заметнее и носить яркую одежду, кроме этого быть внимательнее при переходе дороги.

Во вторник, 2 ноября, в трех аэропортах Москвы более 140 рейсов задержали и отменили из-за тумана. Кроме того, более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий в столице.

По словам эколога Антона Хлынова, густой туман, опустившийся на Москву, связан с воздействием техногенных факторов. В городе таких факторов два: первый — загрязнение воздуха транспортом, в частности автомобилями, которых в столице миллионы; второй — появление большого количества запечатанных земель, то есть застроенных и с уничтоженным травостоем.